日前傳出國民黨中央將比照九合一大選模式，2024總統人選不辦正式初選，被外界解讀為替新北市長侯友宜開綠燈，侯友宜今(18)日表示，每人都有自己的角色，黨有黨的角色，自己現在是市長的角色，大家要不分你我攜手合作；不過當他回應完之後，身後的新北市石門區農會理事長施宗南突然大喊選總統，而侯友宜則淡定向在場媒體道謝。

侯友宜表示，每人有自己的角色，黨有黨的角色，他現在是市長的角色，每人都扮演好自己的角色，更重要的是不分你我，大家努力攜手合作。

他說，只要是為國為民努力打拚，讓中華民國、讓台灣這塊土地的所有人民，都能夠安居樂業，這才是我們最大的目標，所以大家各盡其職、攜手合作全力以赴，為國家、為人民努力做事。

這時當侯友宜才剛完成聯訪，站在侯身後的施宗南突然連聲大喊「選總統、選總統」，不過侯友宜面對突如其來的力挺，也仍淡定的依照慣例向在場媒體道謝，隨即繼續接下來的行程。