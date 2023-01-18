新春將至，新北市文化局推出「兔兒TOUR新北博」走春活動，主打「5館1園」博物館行程，市府也與傑仕堡有氧酒店推出「兔兒tour文化走春」住宅專案，有機會抽取限量兔年限量禮，走訪博物館也有機會抽住宿券。（文化局提供）

新春將至，新北市文化局推出「兔兒TOUR新北博」走春活動，主打「5館1園」博物館行程，坪林茶業博物館將帶領民眾了解茶知識；十三行博物館適合親子探索史前文化的奧妙；淡水古蹟博物館則呈現滬尾的歷史風華；黃金博物館可讓人感受礦業輝煌；鶯歌陶博館則展出各式陶瓷工藝；林本源園邸坐擁台灣保存最完整的園林建築，市府也與傑仕堡有氧酒店推出「兔兒tour文化走春」住宅專案，有機會抽取限量兔年限量禮，走訪博物館也有機會抽住宿券。

文化局指出，民眾只要在本月23至27日走訪「5館1園」遊玩拍照，並在各自官方活動貼文底下留言「到新北5館1園走春」，附上當天的走春照，有機會抽限量30份的「tour選物好禮」，每館將抽出5組，內含松果燈、擴香石、印花手帕、純木線香、白茶各種選物，博物館也將加贈限量「兔兒TOUR酷卡」。

另外，市府與傑仕堡有氧酒店合作，該酒店座落在新板特區，位處三鐵共構，民眾只要在本月20日至2月28日入住，即可享有平日每晚3299元起（假日、連假加價500元）的住房優惠，除了享一泊二食，還加贈60份的新北5館1園「兔年旅行選物組」，更有加碼的限量「兔兒TOUR酷卡」可以領取。

文化局表示，市府也提供有趣的「手機末三碼小幸運測驗」，民眾可以用手機末三碼對應走春同遊的對象、交通方式、走春地點和玩法，像是「和另一半搭公車到黃金博物館拓印春聯」、「和寵物開車到十三行博館參加絹印手札DIY」等等，增加走春趣味，民眾只要在「新北市文化局」臉書活動貼文留言手機末三碼的對應內容，附上5館1園的走春照片，有機會抽限量20名傑仕堡住宿券。

文化局說，民眾若要購買伴手禮，民眾也可在新北博線上平台訂購春節好禮，像是印章明信片、雷雕磁鐵等文創小物，也有鐵觀音茶心酥、文創茶倉禮盒等美食，購買禮品還有機會獲得限量900張的兔年新北博卡／悠遊卡。