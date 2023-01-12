新北市立殯葬人員涉嫌收受業者紅包，遭檢廉搜索約談，新北市長侯友宜今天被問到此時表示，此案是新北市殯葬處主動發掘後，報請政風單位、廉政署與新北地檢偵辦，主動掘弊、勿枉勿縱，全力防止貪瀆事件發生，新北市只要發現不法情資，蒐證完畢後會立即報請偵辦，絕不寬貸。

至於前國民黨中常委蕭景田涉賄，是否支持黨主席朱立倫開鍘，侯友宜說，案件進到司法程序，有相關規定，法律怎麼規定，就怎麼做。