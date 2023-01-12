新北市立殯葬人員涉嫌收受業者紅包，遭檢廉搜索約談，新北市長侯友宜今天被問到此時表示，此案是新北市殯葬處主動發掘後，報請政風單位、廉政署與新北地檢偵辦，主動掘弊、勿枉勿縱，全力防止貪瀆事件發生，新北市只要發現不法情資，蒐證完畢後會立即報請偵辦，絕不寬貸。
至於前國民黨中常委蕭景田涉賄，是否支持黨主席朱立倫開鍘，侯友宜說，案件進到司法程序，有相關規定，法律怎麼規定，就怎麼做。
新北市立殯葬人員涉嫌收受業者紅包，遭檢廉搜索約談，新北市長侯友宜今天被問到此時表示，此案是新北市殯葬處主動發掘後，報請政風單位、廉政署與新北地檢偵辦，主動掘弊、勿枉勿縱，全力防止貪瀆事件發生，新北市只要發現不法情資，蒐證完畢後會立即報請偵辦，絕不寬貸。
至於前國民黨中常委蕭景田涉賄，是否支持黨主席朱立倫開鍘，侯友宜說，案件進到司法程序，有相關規定，法律怎麼規定，就怎麼做。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。