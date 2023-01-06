八卦山大佛整修工程已近尾聲，近日拆除鷹架，大佛重新露臉，不少民眾都反映大佛色調變亮，感覺像「巧克力」，彰化縣文化局表示，外漆噴塗考據原來的色系沒有改變，隨著逐年氧化會變暗，預計下周就會整個拆掉工程架，以嶄新風采迎接新春。

八卦山大佛1961年落成，高22公尺，曾有東亞第一大佛美名，2002年登錄歷史建築，不僅是彰化人，也是全國許多人的共有記憶，流傳許多傳奇，但歷經歲月風霜，外觀掉漆，內部也嚴重漏水，各界疾呼修復。

八卦山大佛修復已經接近尾聲，大佛和蓮花座外漆噴塗完成，預計下周就會拆掉整個工程架，重現風采迎新春。（吳敏菁攝）

彰化縣政府向文化部爭取3100萬元整修，歷經9次流標後發包，本預計完工作為一甲子賀禮，豈料再生波折而錯過，停擺年餘後，重新發包，去年3月開工，一樣投入3100萬元，走過大半年，大佛終於再度「露臉」，迎接2023年剛好是彰化縣建縣300年，「喜上加喜」。

大佛露臉後，吸引人們紛紛來「瞻仰」，都感覺大佛顏色變亮、變淡，不少人說，很像「巧克力」，但這樣感覺很不錯。預料下周底部的工程圍牆全拆除，金色蓮花座顯現，更會有金光耀眼、簇然一新的視覺感受。

修復前的大佛，掉漆嚴重。（吳敏菁攝）

彰化縣文化局長張雀芬表示，修復採用的色調是文資審議委員與宗教團體討論過後的決議，經過考古，也考量修復完成之後，會逐年因為氧化關係，顏色會逐年變暗。

八卦山大佛風景協會董事長張世良也指出，大佛色系一直沒有變，但經日曬風吹雨淋，讓人有大佛偏黑的印象。

文化局表示，新春向大佛祈福是重頭戲，蓮花座外漆噴塗已完成，近日會辦理查驗，預計下周整個拆施工架。但大佛內部尚不開放，仍須配合驗收程序，再移交大佛風景協會，配合重要宗教節日，將神尊請入，再舉辦落成儀式。