彰化八卦山大佛整修工程已近尾聲，9日終於拆除所有鷹架，許久未露面的大佛終於露臉，趕在年前「出關」與民間相見歡，由於大佛新裝顏色與原本不同，許多民眾覺得不習慣，縣府文化局表示，大佛顏色與原本相同，只是隨著氧化逐漸變暗，如今恢復原本模樣民眾可能不習慣。

工作人員仍在現場施工，待驗收後大佛內部才會逐步開放。（吳建輝攝）

彰化縣政府投入3100萬修復八卦山大佛，外圍搭起高聳鷹架長達11個月，讓民眾戲稱「類隔離」，如今大佛終於露臉，吸引不少民眾來「瞻仰」，感覺大佛顏色變亮、變淡，很像「巧克力」，包括底部的金色蓮花座都翻新，更加金光耀眼，整個大佛煥然一新。

目前雖將鷹架卸下，但大佛內部尚無開放，後續仍配合驗收程序，再移交大佛風景協會，最後將神尊請入，才會舉辦落成儀式。（吳建輝攝）

文化局表示，大佛修復使用的色調是經文資審議委員、宗教團體討論過後所決議，考量修復完成後會逐年氧化關係，顏色會逐年變暗，與原始顏色無異。目前雖將鷹架卸下，但大佛內部尚無開放，後續仍配合驗收程序，再移交大佛風景協會，最後將神尊請入，才會舉辦落成儀式。

縣府文化局強調，這次工程重點是佛身表層塗漆和建物漏水問題修復工程，如今順利趕上今年建縣300年慶典，接下來還有月影燈季活動等，絕不讓彰化最重要守護神之一的八卦山大佛在重要節慶缺席。

八卦山大佛是彰化知名地標，不敵風吹雨打破損嚴重，不過修復工程一路坎坷，一共歷經9次流標，前年底重新發包，去年2月才順利動工，期間還遇到大佛右邊的美人樹枯死，樹皮一圈被拔起，目前已經重新植栽，種上其他樹種，繼續守護大佛。