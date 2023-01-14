位在彰化八卦山下，建於1950年的中興莊眷村，長久荒廢縣府爭取經費整修，如今華麗轉身成青創基地，經過一周的試營運，14日終於正式開幕，縣府表示，推廣中興莊青創據點，特別規畫長達一個月的促銷活動，將一路舉辦文創市集、表演節目、手作體驗課程到2月25日，還有中興莊38號故事特展，歡迎所有青年朋友到訪。

彰化「中興莊」獲選國防部老舊眷村文化保存區之一，立委馬文君協調國防部、核定補助中興莊眷村文化園區計畫3400萬元，先撥付1700萬元，縣府利用其中1000萬與自籌1600萬完成第一期工程，包括廣場的整理及5棟建物修復。

縣府表示，推廣中興莊青創據點，特別規畫長達一個月的促銷活動，將一路舉辦文創市集、表演節目、手作體驗課程到2月25日，還有中興莊38號故事特展，歡迎所有青年朋友到訪。（吳建輝攝）

王惠美表示，中興莊華麗轉身，是在地鄉親期待10多年的事情，過去這裡被傳說是鬼屋，如今變成青創據點，從卦山村點、線、面著不串連，吸引共多青年朋友進到彰化，目前中興莊整理5棟建物，除了故事館外，還有4棟劃分為6個空間，以公益換租模式，提供給青年朋友進駐。

文化局表示，中興莊38號做為故事館，目前展出《眷色村影》彰化中興莊故事特展，即日起至2月28日，展出包括青島保安旅之組織圖、統帥高芳先將軍之個人事蹟、中興莊興建史，還有本案建築師郭俊沛特以《中興莊猜想》為主題的其中10幅作品，使用漆藝工法繪製，線條感帶出歷史的痕跡，顏色區塊則反映時代下的生活色彩。

文化局說，目前進駐品牌包括有卦山力＋、二拾家居、Be Two手作皮件、夜奔白沙、Honey MaMa、旅刺蝟工作室等6個品牌，為慶賀正式開幕，現場有社群互動換限定禮、消費滿額集點限量好禮送等，此外消費滿百就能集點換摸彩券，有機會會奪得Switch遊戲機等大獎，歡迎鄉親一起到中興莊支持青年「眷」築夢想，綻放「中興莊」。