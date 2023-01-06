美國公布的就業數據顯示勞動力市場強勁，此引發鷹派升息擔憂，美股四大指數全面收黑，其中又以科技股受創最重，亞股今無懼美股走黑，日韓港等均反彈，台股上演開低後隨即翻紅拉高，其後再陷入震盪，在14300關卡啟動攻防，指數位居5日及10日線之上，但逢月線仍有壓力，盤面重回個股表現，櫃買指數強於集中市場，電子股成交比重回到近6成，台股挑戰日K連4紅。

電子權值股今表現平平，並未發揮有效領軍作用，台積電(2330)開低震盪，盤中股價小跌約0.5%、最低觸455元，力拚守穩5日線；聯電(2303)小漲震盪，漲幅在0.5%~1%；鴻海(2317)啟動5日線攻防，盤中股價小漲0.6%；聯發科(2454)為今日權值股中相對強勢的個股，開高走高，盤中大漲逾3%；股王大立光(3008)去年全年營收重回正成長，今開低走高，盤中黑翻紅小漲。

電子股今成交比重逼近6成，IC設計、ABF載板、面板等跌深族群明顯轉強，IC設計股中晶宏(3141)勁揚6.5%，瑞昱(2379)、義隆(2458)、安格(6684)盤中亦上漲4%~5%不等，其餘群聯(8299)、聯詠(3034)、愛普*(6531)等強勢走揚。ABF載板三雄欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)持續走高。面板急單效應，加上CES題材發酵，群創(3481)漲逾2%，友達(2409)、彩晶(6116)盤中漲幅也在1%附近。

分析師表示，台股目前技術面站上10日線並嘗試挑戰月線，短期均線均上揚，今挑戰連4日收紅K，指標KD持續反彈、MACD綠柱收斂，有利短線反彈行情延續，若能站上月均線，MACD指標有機會翻紅，短線市場氣氛有轉佳跡象，但月均線未站上之前，仍以跌深反彈視之。盤面上櫃買表現更為強勢，呈現價量齊揚，後續漲勢有望延續，有利中小型個股短多操作，建議可優先短打聚焦12月營收亮麗且技術面強勢個股。