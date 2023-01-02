墾丁某處卡丁車賽車場跨年夜當晚發生10人圍毆1人的「大亂鬥」事件，疑似因口角衝突，10人竟紛紛拿安全帽朝一名男子猛砸。（翻攝自記者爆料網）

墾丁某處卡丁車賽車場跨年夜當晚發生10人圍毆1人的「大亂鬥」事件，疑似因口角衝突，10人竟紛紛拿安全帽朝一名男子猛砸，過程中還有人仍出鋼製垃圾桶，並夾雜多聲髒話，火爆影片曝光；網友笑說「卡丁車道具賽」、「太多猴子了吧」、「恭喜安全帽榮獲七大武器之首」。

臉書「黑色豪門企業」曝光事發影片，一群黑衣人在墾丁一處卡丁車賽車場疑似發生口角糾紛，一票約10名黑衣人竟當眾包圍一名男子，並拿安全帽大力朝男子不斷揮打，也有人直接扔出安全帽，過程中男子試圖逃走，仍被一票人追上前，再用安全帽猛敲打，火爆場面全被一旁民眾偷偷錄下。

元旦連假期間，遊客至恆春地區卡丁車賽車場遊玩，卻因不滿工作人員指揮離開車道而爆發衝突，同行友人隨即一擁而上，並持安全帽毆打工作人員，網諷，連玩個卡丁車也有行車糾紛，新年全台第一起安全帽大亂鬥。

墾丁某處卡丁車賽車場跨年夜當晚發生10人圍毆1人的「大亂鬥」事件，疑似因口角衝突，10人竟紛紛拿安全帽朝一名男子猛砸。（翻攝自記者爆料網）

事後工作人員經檢查出有腦震盪、頭皮撕裂傷、後肩部及左右手擦挫傷等情事，就醫後已無大礙。

恆春分局警方接獲民眾報案後，立即指派線上快打警力到場，施暴遊客已駕車逃離現場，警方協助救助傷者送醫後，經調閱現場監視器影像過濾涉案對象所使用車輛及身份後，循線將涉案對象劉姓等年紀約20歲至25歲6名男子，查緝到案，後續將擴大偵辦。

警詢後將劉男等6人依涉嫌違反刑法妨害秩序、傷害等罪嫌，移送屏東地檢署偵辦。

恆春警分局長林明波表示，元旦連假期間因人潮、車潮眾多，排隊等候難免心浮氣躁，呼籲民眾應以合法方式反映，若使用暴力不法手段，恆春警方將嚴正執法，絕不寬貸，以維護恆春地區治安環境。