東園蒼鷹29日在諸羅山盃國際軟式少棒邀請賽冠軍戰，靠著蔡瑀格完投5局無安打，飆出6次三振、僅投1保送，加上林晉擇帶有2分打點的場內全壘打，提前在5局以7比0「扣倒」大仁國小，奪下低年級組隊史首冠。

東園首局靠著對手失誤先馳得點，2局再猛攻8人次，包含林晉擇的場內全壘打，單局一口氣攻下5分奠定勝基，蔡瑀格用59球完投5局、無失分拿下勝投，他也拿下大會MVP。

東園總教練賴敏男表示，這次諸羅山盃是這批4年級球員參加的最大比賽，賽前有想過把冠軍設為目標，但球隊籤運其實不是很好，預賽時就碰上福林國小，淘汰賽首戰又碰上龜山國小，好在球員表現穩健，一路過關斬將挺進最終戰。

「我比較有把握的是我們的小朋友頭腦不錯，速度也優於其他球隊，比較有機會得分。」賴敏男也提到，蔡瑀格控球十分穩健，因此將他設定為冠軍戰先發投手，而他除了棒球外平時也有在踢足球，身手很矯健，「其實這批球員未來性都很不錯，有機會出職棒選手。」

蔡瑀格也對自己冠軍戰表現感到滿意，「今天投得還不錯，沒有太多保送，也沒有太明顯的失誤。」他透露，在來到東園前就已經參加艋舺社區棒球隊，當時也開始踢足球，現在持續「棒足雙棲」，但他說自己更喜歡打棒球，足球則是可以幫助他提升體能。

除了投球外蔡瑀格還會守游擊，他透露，自己最欣賞的是中信兄弟游擊手江坤宇，「因為他打擊不錯守備很厲害，也想跟他一樣把游擊守得那麼好。」至於足球則是最愛法國球星姆巴佩，「因為他長得很帥。」他透露當時冠軍戰看到法國輸球有點不開心。