法國球星本澤馬（Karim Benzema）最終沒能舉起世足冠軍盃就宣布永遠退出國家隊，他在IG取消追蹤所有的國家隊球員，只留下姆巴佩（Kylian Mbappe）在內的5位隊友。本澤馬4度獲選法國雜誌「年度最佳法國球員」但只踢過1屆世界盃（2014年），他受傷缺陣也被認為是法國衛冕失利的原因之一。

本澤馬過去捲入勒索隊友的官司，當時效力法國男足的中場瓦布耶納（Mathieu Valbuena）遭人用手機竊取性愛影片，面臨對方金錢勒索，本澤馬2015年國家隊集訓時，在一旁施壓瓦布耶納交錢，成為勒索的共犯。法國足總在2016年宣布不徵召本澤馬進入國家隊，讓他錯過2018年世足（法國最後摘冠）。本澤馬勒索被定罪，法官判他緩刑1年與75000歐元罰款。

去年法國足總宣布本澤馬解禁，他被選進卡達世足26人名單，偏偏在開賽前左大腿受傷，總教練德尚（Didier Deschamps）對他很不諒解。本澤馬想留在卡達養傷伺機回歸，但德尚將他送回法國，雙方嫌隙日深。本澤馬怨嘆自己不受重視，指控德尚是個種族歧視者（本澤馬是北非阿爾及利亞移民），最後法國踢進決賽，本澤馬也拒絕前往卡達觀戰。

目前還未被本澤馬取消追蹤的5位隊友是楚瓦梅尼（Aurélien Tchouaméni）、卡馬文加（Eduardo Camavinga）、小圖拉姆（Marcus Thuram）、佛蘭（Raphaël Varane）、姆巴佩，前兩人是本澤馬在西甲皇馬的隊友。