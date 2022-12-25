法國在本屆世足衛冕失利，決賽踢進3球的前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）非常失落，媒體報導他還斬斷了與跨性別女模伊內斯勞（Ines Rau）的戀情，傳言投向另一位女模蘿絲伯特倫（Rose Bertram）的懷抱。

綽號「忍者龜」的姆巴佩過去有許多女友，包括女歌手、演員、模特兒，他的喜好和一般職業足球員差不多。不過他前一次分手之後改與伊內斯勞交往，今年32歲的伊內斯勞是首位公開身分並登上《花花公子》雜誌的跨性別女模。她出生時是男性，祖上來北非的自阿爾及利亞，直到16歲接受變性手術，23歲開始為雜誌拍攝全裸照片，往後成為爭取跨性別權益的尖兵。

伊內斯勞曾被拍到與姆巴佩出遊，共度美好時光，但是兩人的戀情最終只持續幾個月。球場失意的姆巴佩從來不缺女人，他很快又找上28歲的比利時金髮女模蘿絲伯特倫。

蘿絲伯特倫的前男友是荷蘭足球員范德維爾（Gregory van der Wiel），兩人之間育有1個女兒。今年蘿絲伯特倫才剛與前男友分手，就被發現她在卡達世足現身，而且是支持姆巴佩的法國隊。因此也有傳言姆巴佩其實開賽前就已經和蘿絲伯特倫交往。