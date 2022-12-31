民進黨九合一大選慘敗，內閣改組呼聲高，民進黨立委高嘉瑜日前拋出「團進團出」的想法，陽明山姜太公道場昨日也請示國運籤，內閣若沒改組，整船可能溺水，恐不利於整體國家發展。對此，高嘉瑜說，這也是人民的期待，希望新內閣能解決過去長期施政的沉痾 。

高嘉瑜說，過去執政團隊有很長時間，讓他們面對問題、解決問題，但顯然成效不彰，才會導致民眾對民進黨失望，希望新的團隊能夠改革換新，最主要是解決長期以來詬病。

高嘉瑜提到，像是高房價、高公設或汽車關稅、貨物稅過高等問題，只要能夠真的面對問題解決問題的人，都是好的團隊，但過去團隊，就是面對這些問題麻木不仁，才會讓民眾失望，新的團隊當然希望能夠有新做法，來回應人民期待。

至於前副總統陳建仁、國安會祕書長顧立雄都被點名為組閣成員，甚至前衛福部長陳時中也傳出擔任副閣揆，高嘉瑜指出，大家現在都拋出很多人選，這些放話，目的也是要測風向。

至於結果如何，高嘉瑜說，對民眾而言，最在意的事，這些長期以來的問題能否解決，誰來當閣揆、誰來當副院長，只要能解決民眾的問題，就是符合民眾期待的人選，過去就是因為沒有辦法解決問題，新的院長或副院長內閣團隊，願意解決問題，都是很好的人選。