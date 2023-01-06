副總統賴清德今（6日）晚間在雲林縣虎尾鎮舉行競選民進黨主席政見發表會，不少黨員要求真改革，包括治安、司法、能源政策、綠能問題、黨內黑道、高嘉瑜等問題，也有年輕人建議賴的「務實的台獨工作者」角色轉為「人道者」，對中國大陸提供醫療救援。

一名手持高嘉瑜搖扇的女性要求開除高嘉瑜，否則2024大選不出來投民進黨。（周麗蘭攝）

一名手持高嘉瑜搖扇的女性率先發言表示自己從高嘉瑜鐵粉變成大黑粉，高嘉瑜的言論傷害民進黨，連她媽媽都看不去，如果不開除高嘉瑜，2024年選舉她和一群民進黨支持者絕不會出來投總統票、政黨票。

副總統賴清德今（6日）晚間在雲林縣虎尾鎮舉行競選民進黨主席政見發表會，不少黨員要求真改革。（周麗蘭攝）

有年輕人發言，「抗中保台」的口號應改為「和平保台」，因為台灣人對抗的是「中共政權」而不是「中國人」，他建議賴清德把「務實的台獨工作者」角色轉為「人道者」，在台灣醫療資源充足前提下，對大陸疫情提供醫療援助，如果能夠有這樣的作為，相信在邁向總統之路上，柯文哲或侯友宜都不是對手。

也有黨員對於民進黨的能源政策、綠能政策提出質疑，台南光電、屏東蓮霧園插滿光電，雲林縣也因光電問題折損口湖鄉長選舉；如果再發生一次大跳電，人民一定很難承受；希望立委選舉能廣納各界聲音，讓民進黨重新接地氣、找回年輕人的支持。

一名醫師發言指民進黨對於國民黨的攻擊毫無招架之力，例如馬英九說「票投民進黨，青年上戰場」，民進黨無法反擊還被倒打一耙。

黨員們還提及治安不好，歹徒目無法紀，詐騙集團抓到就放，被笑「民進黨就是這樣」感覺很丟臉；也有女性黨員表示房地合一稅是錯誤的政策比貪汙可怕，經濟不好買票就會有效。

賴清德回覆表示，「抗中保台」或是「抗共保台」都是手段，目的是「和平保台」，任何時候都不應該放棄對和平的追求，但只要中國大陸不放棄武力犯台，台灣都要有所準備。

賴清德說，治安問題、司法改革問題深深影響人民的生活，這些意見都很好，民進黨從這次選舉得到教訓，但不能失志，他當上黨主席會團結地方與中央的力量重振旗鼓、穩定政局；他也會培養人才、有公開透明的初選機制，擴大社會連結，「拚經濟、顧民生、強國防、保和平是未來4大具體目標，他會重新擦亮綠色執政品質保證的金字招牌。