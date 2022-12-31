王鴻薇今反問，當過去大家都在提醒不該護航高端時，吳怡農當時有沒有反映？（趙雙傑攝）

高端公司和其母公司基亞公司股票涉內線交易等案，民進黨台北市第3選區立委補選候選人吳怡農昨表示，如果有人利用國家危難，賺取不當利益，那每人都要為全民負責，也要為自己行為負責。對手國民黨候選人王鴻薇今反問，當過去大家都在提醒不該護航高端時，吳怡農當時有沒有反映？也要特別提醒，當初護航高端的蔡英文總統、前衛福部長陳時中，現在也同樣在推薦吳怡農。

王鴻薇今受訪時表示，從高端問題可以看到，民進黨從蔡英文到陳時中為了護航高端，甚至去阻擋國外疫苗，這過去大家已討論非常多，而高端涉及內線交易，過去也有很多人指控，甚至金管會都移送9次資料，但當時蔡英文到陳時中，這些政府護航高端的幕後推手，他們現在同樣來推薦吳怡農，不是嗎？

王鴻薇強調，高端問題應該解決，而且早就應該解決，所以不曉得吳怡農是不是現在才發現高端的問題，而當時大家都在講說不應該護航高端，甚至涉嫌內線交易的時候，那麼吳怡農有沒有做任何意見的反映？所以要特別提醒，當初護航高端的幕後推手，同一批人現在也同樣來推薦吳怡農。

吳怡農受訪時則回應，任何的內線交易絕對是違法，這沒什麼好說，特別是有人利用國家有難時，謀取不當利益，這必須更加嚴厲譴責，而不管是談高端疫苗還是防疫工作時，必須退一步思考，現在當我們的防疫工作即將告一個段落，政府應該做一個總檢討，好好來看看成功的地方、不足需要加強的地方，以及可以從國際社會汲取的教訓。

吳怡農指出，在疫苗方面，大家也看到疫苗是戰略物資，在需要的時候一定要有辦法取得，跟民間合約並不同，在疫苗戰略物資的建置，不管是透過國內產能建置還是跟國際廠商的合作，這都是政府必須考慮周全的部分。