台北市第3選區（中山、北松山）立委補選戰況激烈，國民黨候選人王鴻薇對決民進黨候選人吳怡農，王鴻薇雖挾台北市議員高票連任氣勢，今(5日)卻仍透露她昨晚睡得並不好，因為有好友告訴她，大家都說王鴻薇穩了，10個支持者竟然只有2個說一定會去投票，其他的不是另有安排行程，就是全家出國去玩了。王鴻薇強調，選舉最怕叫好不叫座，尤其補選，最怕支持者太過樂觀，結果就慘了。她呼籲大家一定要出門投票。

王鴻薇今(5日)在臉書發文強調，選情不容樂觀，大家一定要出門投票！「昨天晚上，我睡得並不好。」她透露昨晚收到一位好友的訊息，他告訴王鴻薇：「最近幫妳拉票，大家都說妳穩了，10個支持你的，竟然只有2個說一定會去投票，其他的不是另有安排行程，就是全家出國去玩了！」

「大家過度樂觀不去投票，就是鴻薇最大的危機！」王鴻薇指出，選舉最怕就是「叫好不叫座」，補選跟一般選舉不同，最怕支持者太過樂觀，結果就慘了。尤其對方已經出動包括賴清德、陳其邁主席團輔選，按照過去民進黨支持者踴躍投票的慣例，「這場選舉，我們真的不能大意！」

王鴻薇疾呼：我要再次懇請愛護鴻薇的好朋友們，催票、拉票、投票，1月8號星期日，一定要出門投票！選情不容樂觀，別讓任何意外發生！