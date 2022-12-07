上屆世界盃有大衛席爾瓦（David Silva）、伊涅斯塔（Andres Iniesta）等2010年奪冠班底坐鎮，今年的西班牙陣中則散發青春氣息，憑藉著衝勁順利闖進淘汰賽，只是他們卻重演4年前戲碼，再度倒在了PK賽，身為2010年世界盃冠軍西班牙，連續2屆無緣進入8強。

2018年俄羅斯世界盃16強，西班牙面對地主國雖以烏龍球先馳得點，隨後卻奉送了12碼遭對方追平，雙方鏖戰了120分鐘之後進行PK戰，伊涅斯塔、皮克（Gerard Pique）為西班牙踢進前2點，但是科克（Koke）、阿斯帕斯（Iago Aspas）皆射失，奉送俄羅斯前進8強。

4年光陰晃眼一過，西班牙順利再度殺進16強，不過首戰碰上實力不如自己的摩洛哥，還是被逼到了PK賽，而西班牙這次的內容比4年前更加悲劇，或許是中了小組賽對手日本的毒，負責前3點的薩拉比亞（Pablo Sarabia）、索勒（Carlos Soler）及布斯奎斯（Sergio Busquets）接連失手，摩洛哥輕鬆以0比0（PK賽3比0）獲勝。

摩洛哥國門布努（Yassine Bounou）成為了大英雄，效力西甲塞維利亞的4個賽季，他有著平均以上的30.8%的12碼撲出成功率，布努神乎其技的撲救表現，也讓西班牙總教練恩立奎（Luis Enrique）口中的1000次12碼練習變成笑話。