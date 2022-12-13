阿根廷即將與克羅埃西亞爭搶冠軍戰門票，巴西傳奇名將「外星人」羅納多（Ronaldo Nazario）談論自己矛盾的心情，他喜歡梅西（Lionel Messi）並且想看到梅西摘冠，但是身為巴西人他又不喜歡阿根廷。羅納多對西班牙媒體說：「當然梅西拿冠軍我會很高興，但你們知道巴西與阿根廷的恩怨，所以我不會假惺惺說我支持阿根廷。」

羅納多表示足球沒有什麼理所當然，一切都是要靠自己去贏取，「阿根廷的表現不算非常好，但他們有旺盛的企圖心與侵略性。他們還有梅西，我個人會希望他摘下冠軍。我不能代表全國巴西人，這只是我個人看法。」

Kaka on Ronaldo Nazario: "It's strange to say this, but many Brazilians don't support Brazil. In Brazil, he's just a fat man walking down the street. The way he is respected in Brazil and abroad is different, I see more respect for him outside the country."



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巴西球迷或許本身就很矛盾，另一位巴西名將卡卡（Ricardo Kaká）先前感嘆：「這很奇怪，許多巴西人並不支持巴西隊。當巴西人在街頭看到羅納多，他們只把他當成一個尋常的胖子。羅納多在本國與外國受到的尊敬完全不同，我認為他在國外受到更多的尊重。」

羅納多提到巴西這次的失敗，前鋒內馬（Neymar）淚灑球場，發文自曝「精神崩潰」。羅納多也十分難過，他告訴巴西媒體《Folha De S.Paulo》說：「這同樣使我心碎，我希望能找到方法幫助內馬。比起其他人，他承受的壓力更大，他現在會消沉是很正常的，但這只是暫時的，他終究會帶著和以往相同的熱情回歸。」