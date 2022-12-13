2022卡達世界足球賽於今年11月開打，多國球隊在場上大展拳腳，是近期最熱門的體育賽事，許多球迷緊盯直播，甚至飛到卡達現場觀賽，不少美女球迷也意外受到關注，其中一位越南的正妹黎芳英（Lê Phương Anh）因穿上哪隊球衣，該國家球隊就會輸球，成為另類比賽反指標，讓球迷崩潰希望她穿別隊球衣。

越南25歲的網紅黎芳英擁有甜美臉蛋和火辣身材，在Instagram有53.5萬人追蹤，時常會透過社群平台分享性感照片，根據越南媒體《Dân trí》報導，黎芳英近日從河內飛到卡達，親自到球賽現場為喜歡的隊伍加油，然而她穿上隊伍球衣觀賽時，支持的球隊卻紛紛輸球，意外讓她所穿球衣成為許多人的焦點。

黎芳英在越南時就穿上德國隊球衣，之後德國隊無緣晉級16強，她接著支持日本隊，結果日本輸給克羅埃西亞；緊接著的8強賽中她分別穿上巴西、葡萄牙、英格蘭球衣，然而這3支隊伍皆慘遭淘汰，換球衣支持的舉動至今已送走5支球隊，近日阿根廷對上克羅埃西亞，黎芳英換上阿根廷球衣，卻讓支持阿根廷球迷崩潰。

反指標事蹟在網上迅速爆紅，因甜美外貌，不少網友戲稱是最甜反指標，她也在facebook大方談起，和被送走的球隊告別，並送上鼓勵，最後用了哭笑不得的表情符號表達心情。面對外界的熱議，黎芳英表示沒有感到不舒服，反而覺得非常有趣，很高興能成為球迷的討論話題，她透露偶像是足球天王梅西，自己是為了親眼看梅西比賽去卡達，不過因為費用太高無法繼續在場內觀賞，但仍會為阿根廷球隊加油。