富邦人壽UBA大專籃球聯賽推出111學年度人氣球隊票選活動，邀請球迷力挺校隊抽萬元好禮活動，從今年11月28日到12月17日在momo購物網舉行完成，公開男一級由政治大學獲得超過8萬票，公開女一級則是成功大學拿下7萬票，雙雙達成UBA人氣球隊2連霸。

經過20天的票選活動，總計吸引44萬票，不重複投票人數超過1.7萬人，政治大學成為男一級16隊中「吸票機」，最終以8萬1616票拉開差距，擠下世新大學6萬1252票、輔仁大學1萬3479票，成為男一級人氣球隊；成功大學7萬1347票從女一級參賽12隊脫穎而出，超越世新大學4萬8267票與隊史首度挑戰一級的美和科大2萬7530票，「成功」延續上季聲量，再成為女一級人氣球隊。

獲得男、女一級人氣球隊的政治大學與成功大學，除可獲得momo購物網提供的購物金3萬元之外，還有富邦人壽加碼的5萬元現金，參與投票的球迷，也能參與抽獎活動，中獎名單將於2023年1月20日前公布於momo購物網。

UBA召集球迷一同參與賽事，「人氣球迷」報名持續至12月30日截止，2023年1月13日公布入選名單，並於2月1日至12日進行票選，除了有機會獲得momo購物金之外，排名前10名的球迷還能優先拿到台北小巨蛋決賽門票。

111學年UBA兩階段預賽結束後，將從明年1月16日起進入到爭搶複賽門票階段，後續2月起將有人氣球員與新人王、新人后的票選活動，邀請球迷支持心目中的最佳新人與人氣球員。