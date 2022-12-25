111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組12強複賽，最後一張可以直進8強的門票，由B組東泰高中、泰山高中爭搶，東泰在傅宥翔、劉律世進攻發揮帶動下，首節打完就取得雙位數領先，全場最多曾領先快20分，不過泰山第4節打出22比11猛攻，讓東泰嚇出一身冷汗，所幸東泰領先保險夠多，加上泰山最後兩波攻勢未能得分，最終東泰81比79險勝，搶搭8強列車，109學年冠軍隊伍泰山，必須要面對外卡賽挑戰。

東泰高中教練高丁國柱表示，一開始將泰山得分點壓制住，也成功運用泰山是聯盟犯規數較多這點，告訴球員不要急躁，並提醒球員泰山平均每場有抓40幾個籃板的實力，一定也要努力在籃板這點不能居下風，球員也都有執行，因此奠定了雙位數領先，甚至快到20分分差，但球員抗壓性還是不夠，在面對焦土戰的時候，就被追上分數，還好有挺過考驗。

高丁國柱並說，很感謝日本前山形大學女籃名教大神訓章幫忙，促成球隊10月初赴日移地訓練、獲得不少成長，此役貢獻26分、7籃板的傅宥翔表示：「在那次移訓學到轉換快攻的速度，日本隊球員速度都很快，儘管比我們矮但就是能贏，失誤率的控制等場上細節，非常值得我們學習。」

除了傅宥翔有所發揮，劉律世和台灣、奈及利亞混血中鋒歐士綸都是得分、籃板「雙十」，劉律世19分、11籃板，歐士綸得分、籃板各14，是個人本季首度雙十。泰山劉宥儇進帳21分、10籃板，張祐瑋17分、16籃板。