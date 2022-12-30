高雄全家海神職業籃球隊 明年1月7、8、14、15日舉辦「全家都海神」全家便利商店主題月。主題月期間入場參加全家神預測活動讓你有機會將「全家」自有品牌FamilyMart Collection 抱回家，場外還有環廊活動手繪布浪尼、十八豆仔拚手氣。另外，8日邀請全盈+PAY 吉祥物嘟嘟開球，15日樂天桃猿黃子鵬開球、樂天女孩中場表演，邀請神隊友全家大小總動員，進場挺海神！

尋找第六感最準的神隊友！入場準確預測指定問題並投入抽獎箱，抽中的幸運神隊友可獨得FamilyMart Collection一箱。未能正確預測不要緊，參加周六限定(1/7、1/14)的中場五點投籃挑戰，進球就能將FamilyMart Collection整箱抱回家。

球賽期間入場即贈「全家都海神」應援摺扇，持「全家」預售票進場前100名進場神隊友，加贈限量AQUAS小方巾。此外凡著海神官方商品，可至服務台兌換商家神隊友最挺禮。

「我的布浪尼我來畫」由大小神隊友繪出心目中的布浪尼，完成個人作品即可獲得FamilyMart Collection小禮，「十八豆仔」遊戲區，骰出指定點數，即可將相對應小禮帶回家。

打卡拍照不夠，實體照片隨拍即印帶回家！環廊打卡牆結合籃球與休息室元素與全家商品佈置陳列，神隊友只要拍照上傳社群平台標記指定 # Hashtag，神隊友享即拍即印DIY，應援紀念片刻收藏！

雄店市集連兩周將於漢神巨蛋二樓館外與神隊友重逢，匯聚全高雄精選商家，打造「海神專屬市集」，週末觀賽有吃有玩有逛，搶先享受年節氛圍。

1月14、15日推出當周限定「全家金獎一番賞」抽獎活動，獎項包括「全家」禮盒與海神隊精選商品，包含全隊簽名球、球員實戰球衣、海神最新款復古電繡球褲。凡15日參加「全家金獎一番賞」抽獎活動，可獲限量賽後簽名會號碼牌，邀請大小神隊友試手氣！