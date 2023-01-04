農曆春節即將到來，以往歲末年初，萬和宮在地下室餐廳，舉辦「迎春納福寫春聯送春聯活動」，邀請書法名家揮毫，贈送春聯，近幾年因疫情關係改由書法家先寫好，15日再分送給民眾。

萬和宮指出，2021年考量新冠肺炎疫情影響，改為請書法家，先行寫好春聯再贈送鄉親，沒有現場揮毫，今年同樣邀請包括萬和宮書法班老師張茂樹及學員在內的10餘位書法家先寫好，將在元月15日上午贈送，目前張茂樹師生因應鄉親需求，已經著手揮毫寫春聯了。

位於南屯的萬和宮是地方信仰中心，每年贈送的春聯都充滿平安、吉祥、喜氣，還分為居家用及經商用，深受民眾喜愛。

萬和宮表示，除贈送春聯春聯活動外，17日上午將舉行壬寅虎年謝斗法會；元月21日除夕夜，萬和宮將在晚間10時關廟門，11時15分開廟門，蕭董事長將率領董監事、信眾依序進入正殿團拜，祈求媽祖保佑信眾在新的一年平安、健康又順利。