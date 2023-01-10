橘子（6180）9日公告12月份自結合併營收7.3億元，受惠於主力產品周年大型活動，及多款遊戲展開聯名合作，月增5％，年增10％，累計前12月自結合併營收為113.7億元，與2021年相較持平。

回顧2022年12月，「天堂M」推出五周年活動，全面優化職業角色，其他遊戲亦有改版活動，穩健挹注營收。因遊戲活動效益升溫，GASH樂點交易筆數較去年同期成長67％、交易金額較去年同期成長36％。

展望2023年1月，「新楓之谷」將於1月中推出睽違四年的重點升等活動及六大職業大改版，另外，橘子支付看準農曆春節送禮及出遊需求，推出超商、加油站滿額享零用金回饋。

延續寒假春節旺季，集團年度泛娛樂盛會「橘子嘉年華」春季版預計將於農曆年後接力舉行，隨著疫後生活回歸常態，此次將增加實體O2O活動，串聯線上闖關活動與線下產品內容、市集活動及音樂饗宴等活動。

橘子2022年前三季歸屬母公司的淨利為12.62億元，年增3.8％，平均每股稅後純益7.19元，也遠優於2021年同期的5.18元，法人預估，橘子2022年的每股獲利可望來至上櫃以來的次高紀錄。