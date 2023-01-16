新北市高灘處歷時6個月，進行八里三行文化公園景觀改造及鶯歌山水步道更新體健及遊具設施，分別增加生態觀景設施和體健遊具，今起開放民眾使用。（高灘處提供）

新北市高灘處歷時6個月，進行八里三行文化公園景觀改造及鶯歌山水步道更新體健及遊具設施，分別增加生態觀景設施和體健遊具，今起開放民眾使用，讓民眾於新春期間多了走春散步的好去處。

高灘處指出，市府以「文化藝遊」為主題，改造八里十三行文化公園，加強園區周邊生態和休閒體驗，原有的木作跨橋改為鋼構拱橋，生態池也增設水生植栽及水中木樁，增加生態多樣性，並提供鳥類停留休息的區域，另仿十三行文化家屋型式設計了賞景亭與解說平台，讓民眾觀景、賞鳥。

另外，市府也運用尋寶砂坑旁喬木植栽區設置礫石坑、大塊石、人面陶造型及陶罐造型傳聲筒及貝殼敲擊設施，讓民眾體驗敲擊，重現以往十三行文化打鐵、煉鐵的聲響，讓民眾可以融入在十三行文化氛圍中。

高灘處表示，鶯歌山水步道位於大漢溪左岸鳶山堰旁，擁有宜人的山水風光，市府也花費6個月打造步道沿線的遊具及體健設施，設置攀爬架、獨木橋漢單槓，訓練民眾的攀爬功能及平衡感，體遊具設備採帶狀配置，讓民眾在有限空間內體驗最多樣的活動。

遊戲場還設置搖搖馬及共融式鞦韆設施，提供2至12歲學童使用，體健設施則有單槓、伸腰伸背器、臂力順練器、大輪轉，另有訓練核心的腹肌板、記憶遊戲訓練器；下肢訓練的雙人漫步器、雙人雙槓、三人壓腿器等設施。

高灘處代理處長張修銘表示，市府致力打造河濱特色公園，希望透過十三行文化公園、鶯歌山水步道設施優化，提供民眾更多遊憩選擇，感受新北河濱之美。