小編今天（16）日精選5件不可不知的國內外財經大事。大陸遊戲手機業者黑鯊科技近日爆出自2022年以來已裁員80％，其所需支付的補償金在人民幣7千萬元至8千萬元左右，但截至目前該公司多數離職員工仍未收到補償。

【1】黑鯊裁員80％ 拖欠人民幣近8千萬賠償金

初步統計，自2022年8月至12月黑鯊五度裁員，從原有1千多人減少到目前的100多人，僅保留互聯網、職能等少數部門，裁掉約80％員工，因此必須支付補償金。但從目前離職員工在網路上的爆料來看，只有第一批拿到全額賠償。有離職員工透露，裁員「N＋1」補償原本分三個月發放，隨後又改為分六個月發放，然而本應在1月10日發放的首期補償卻未能足額發放。

【2】陸遊戲慘業 去年收入衰1成

2022年大陸遊戲業受到疫情與強監管波及，多項市場指標衰退。中國音數協最新數據顯示，2022年大陸遊戲市場實際銷售收入年減10.33％至人民幣（下同）2,658.8億元左右，為2014年以來首度下滑，同期遊戲用戶規模約6.64億人、年減0.33％。

【3】台積有禮 台股拚華麗封關

台積電13日股價以500元整數關卡作收，創去年9月以來新高，股價睽違逾一季、於農曆年封關前挑戰信心關卡，顯得格外具意義。此外，外資法人13日大買4.9萬張，創下2020年4月18日以來買超新猷，然借券賣出張數仍維持在3.56萬張，未見大舉回補的動作。

【4】16檔勝券在握 抱股優選

權王台積電法說會後股價奮起，拉升台股加權指數站上14,800點關卡，並使農曆年前投資氣氛大轉向，從賣股過年轉向為抱股過年。法人篩選包括裕隆、中鋼、聯詠等16檔VICTORY概念股，讓投資人高枕無憂、勝券在握過好年。

【5】水泥業報喜 今年會比去年旺

兩岸市場利多匯集，水泥及預拌混凝土廠看好2023年市場會是「價漲、量小增」的格局。大陸解封後對水泥需求可望增加，加上國內都更危老、科技廠房建案、前瞻計畫公共工程需求穩定，還有多家水泥業者轉投資能源事業進入收成、新廠落成產能增加，市場預期，水泥業2023年營運會優於2022年。