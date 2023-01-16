春節走春勝地 永和祈福之旅

新北市永和區發展快速，不少外來人口移入，成為全台人口最稠密的地區，也因此擁有豐厚的人文色彩，更充滿悠久歷史背景，尤其區內廟宇眾多，春節走春時不妨到永和來場「廟宇之旅」。而永和仁愛公園「保安城堡」也正式啟用，成為永和區首座全齡共融特色公園，公園內遊具齊備，全家大小可以相約一同前往放鬆身心，增添生活樂趣。
最大廟宇保福宮 祈福走春勝地
保福宮是永和境內規模最大的廟宇，不僅是永和地方重要信仰中心，更是永和人過年固定走春祈福的地點。保福宮擁有兩百年悠久歷史，主祀保生大帝，信眾絡繹不絕，原有宮廟空間因不敷使用，決定第5度改建，100年動工興建新廟，斥資6億元，於105年落成啟用。廟宇內龍柱石刻、神龕金工、壁畫、寺廟、門神彩繪、屋瓦簷宇剪黏工藝，皆是集結國寶級傳統工藝大師的精雕細琢之作，成為臺灣宗教經典建築之一。
值得一提，永和保福宮每年農曆3月15日的遶境慶典也是在地宗教盛典之一，111年恰逢建廟200年，爐主、店家於保生大帝聖誕這日自請頭陣「鬥鬧熱」，許多信眾守在永和街口巷弄旁，祈求合境平安，場面相當熱鬧。
仁愛公園 親子運動遊樂場
除了捻香祈福，遊客不妨可以到位於仁愛路上、占地5.6公頃的仁愛公園伸展身心，該公園是永和區內唯一的大型公園，設有溜冰場、大小音樂台，每年都會舉辦多元化的藝文活動，廣受當地居民好評。大音樂台於111年翻修完成，不僅拉寬觀看區椅座的間距，使出入更流暢，同時翻新地磚、重新粉刷舞台，並增加無障礙通行空間，創造更好的展演空間，讓表演者及觀眾有更舒適的展演及觀看體驗。
此外，永和區首座全齡共融特色公園於111年秋天正式啟用，開啟仁愛公園嶄新面貌！永和區公所打造以分齡分區為概念的「保安城堡」，引進為長者設計的「體健區」、青壯年的「健身區」、以及兒少的「沙坑區」，結合年初完工的共融特色遊戲場「貞愛城堡」，適合各年齡層民眾一起運動及遊玩，提供大小市民朋友盡情燃燒體力、共享歡樂的遊憩好所在。
「保安城堡」引進適合高齡長者肩部、腰部活動的體健設施等及適合輪椅族群的無障礙運動設施；針對中壯年導入如核心、雙槓、壺鈴等具有阻力之訓練設施；「貞愛城堡」則設置不同年齡層都能玩的大小滑梯外，還有適合祖孫親子乘坐的鳥巢式鞦韆、專屬寶寶的尿布型鞦韆、訓練孩童四肢運用的攀爬架、小小孩塗鴉的發想牆、傳聲筒等設施，打造多樣、具探索性的遊戲空間，適合各年齡層民眾一起運動及遊玩。
「保安城堡」為新北第100處全齡公園，適合全家老小一同到此運動、遊玩，而除了仁愛公園，永和區公所也積極在永和區內適當空地建造鄰里小公園，目前共有51處小公園，目前持續增加中，希望大家都能在永和找到屬於自己的遊戲場，感受轉角小幸福就在你我身邊。
樂華夜市 全年無休迎接國際遊客
永和匯聚各地人口，坐擁許多美食，尤其是遠近馳名的樂華夜市，擁有60幾年歷史，是新北重要的觀光夜市，夜市內有不少排隊名店：芋圓冰、雪花冰、雞排、涼拌木瓜絲、旗魚串、地瓜球等，夜市必吃美食在這裡通通吃的到！加上樂華夜市全年無休，春節期間也照常營業，絕對是遊客走春大啖美食的好地方！
為了迎接疫後湧入的國際遊客，重要地標「樂華夜市牌樓」也於111年重新打造，活潑地放上各式小吃的圖畫，並用中文、美、日、韓語的歡迎詞向遊客打招呼，象徵樂華夜市擁有許多特色店家，期許將樂華夜市推向國際，成為臺灣重要的旅遊景點。
（新北市永和區公所廣告）
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