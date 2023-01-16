春節走春勝地 永和祈福之旅

新北市永和區發展快速，不少外來人口移入，成為全台人口最稠密的地區，也因此擁有豐厚的人文色彩，更充滿悠久歷史背景，尤其區內廟宇眾多，春節走春時不妨到永和來場「廟宇之旅」。而永和仁愛公園「保安城堡」也正式啟用，成為永和區首座全齡共融特色公園，公園內遊具齊備，全家大小可以相約一同前往放鬆身心，增添生活樂趣。

最大廟宇保福宮 祈福走春勝地

保福宮是永和境內規模最大的廟宇，不僅是永和地方重要信仰中心，更是永和人過年固定走春祈福的地點。保福宮擁有兩百年悠久歷史，主祀保生大帝，信眾絡繹不絕，原有宮廟空間因不敷使用，決定第5度改建，100年動工興建新廟，斥資6億元，於105年落成啟用。廟宇內龍柱石刻、神龕金工、壁畫、寺廟、門神彩繪、屋瓦簷宇剪黏工藝，皆是集結國寶級傳統工藝大師的精雕細琢之作，成為臺灣宗教經典建築之一。

值得一提，永和保福宮每年農曆3月15日的遶境慶典也是在地宗教盛典之一，111年恰逢建廟200年，爐主、店家於保生大帝聖誕這日自請頭陣「鬥鬧熱」，許多信眾守在永和街口巷弄旁，祈求合境平安，場面相當熱鬧。

111年永和保福宮建廟200周年廟慶、九龍壁。(圖／永和區公所提供)

仁愛公園 親子運動遊樂場

除了捻香祈福，遊客不妨可以到位於仁愛路上、占地5.6公頃的仁愛公園伸展身心，該公園是永和區內唯一的大型公園，設有溜冰場、大小音樂台，每年都會舉辦多元化的藝文活動，廣受當地居民好評。大音樂台於111年翻修完成，不僅拉寬觀看區椅座的間距，使出入更流暢，同時翻新地磚、重新粉刷舞台，並增加無障礙通行空間，創造更好的展演空間，讓表演者及觀眾有更舒適的展演及觀看體驗。

此外，永和區首座全齡共融特色公園於111年秋天正式啟用，開啟仁愛公園嶄新面貌！永和區公所打造以分齡分區為概念的「保安城堡」，引進為長者設計的「體健區」、青壯年的「健身區」、以及兒少的「沙坑區」，結合年初完工的共融特色遊戲場「貞愛城堡」，適合各年齡層民眾一起運動及遊玩，提供大小市民朋友盡情燃燒體力、共享歡樂的遊憩好所在。

「保安城堡」引進適合高齡長者肩部、腰部活動的體健設施等及適合輪椅族群的無障礙運動設施；針對中壯年導入如核心、雙槓、壺鈴等具有阻力之訓練設施；「貞愛城堡」則設置不同年齡層都能玩的大小滑梯外，還有適合祖孫親子乘坐的鳥巢式鞦韆、專屬寶寶的尿布型鞦韆、訓練孩童四肢運用的攀爬架、小小孩塗鴉的發想牆、傳聲筒等設施，打造多樣、具探索性的遊戲空間，適合各年齡層民眾一起運動及遊玩。

「保安城堡」為新北第100處全齡公園，適合全家老小一同到此運動、遊玩，而除了仁愛公園，永和區公所也積極在永和區內適當空地建造鄰里小公園，目前共有51處小公園，目前持續增加中，希望大家都能在永和找到屬於自己的遊戲場，感受轉角小幸福就在你我身邊。

樂華夜市 全年無休迎接國際遊客

永和匯聚各地人口，坐擁許多美食，尤其是遠近馳名的樂華夜市，擁有60幾年歷史，是新北重要的觀光夜市，夜市內有不少排隊名店：芋圓冰、雪花冰、雞排、涼拌木瓜絲、旗魚串、地瓜球等，夜市必吃美食在這裡通通吃的到！加上樂華夜市全年無休，春節期間也照常營業，絕對是遊客走春大啖美食的好地方！

為了迎接疫後湧入的國際遊客，重要地標「樂華夜市牌樓」也於111年重新打造，活潑地放上各式小吃的圖畫，並用中文、美、日、韓語的歡迎詞向遊客打招呼，象徵樂華夜市擁有許多特色店家，期許將樂華夜市推向國際，成為臺灣重要的旅遊景點。

「保安城堡」的沙坑區有可以盡情奔跑放電的遊戲草坡及豐富高度和變化性的攀爬架。(圖／永和區公所提供)

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