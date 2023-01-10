東勢警分局為辦理「112年加強重要節日安全維護工作」，結合東勢區農會共同舉辦「新春揮毫贈春聯-犯罪預防宣導」活動。（警方提供）

東勢警分局為辦理「112年加強重要節日安全維護工作」，結合東勢區農會共同舉辦「新春揮毫贈春聯-犯罪預防宣導」活動。（警方提供）

東勢警分局為辦理「112年加強重要節日安全維護工作」，結合東勢區農會共同舉辦「新春揮毫贈春聯-犯罪預防宣導」活動。（警方提供）

年關將屆，台中市東勢警分局為辦理「112年加強重要節日安全維護工作」，於9日結合東勢區農會共同舉辦「新春揮毫贈春聯-犯罪預防宣導」活動，邀請曾信元、陳銘儀等9位書法大師現場揮毫贈春聯，吸引許多民眾排隊索取。東勢警也趁機提醒公司行號或民眾提領現金，應注意財不露白。

「2023新春揮毫贈春聯-犯罪預防宣導」活動昨在東勢農會舉行，東勢分局員警透過玩小遊戲送宣導品方式，對民眾進行犯罪預防、反詐騙、反毒品、交通安全及婦幼安全宣導，以增強民眾對犯罪預防的常識及概念。

除了使犯罪預防宣導活動更貼近人性思維外，也縮短警察與人民距離；參加活動的民眾一手拿春聯一手拿宣導品，個個興高采烈直呼不虛此行，有效達到預防犯罪宣導實質效益。

東勢警分局長陳松寅呼籲，「新春期間」，對於提領大額現金，警方有提供護鈔服務，且與金融機構進行防搶演練，維護人民財產安全。另外提醒民眾對於假冒地檢署、警察機關或醫療機構來電，以涉嫌洗錢或其他犯罪，要求監管帳戶或財產，請勿上當，這些都是詐騙手法，如有任何疑問可以撥打165反詐騙專線或者110報案電話向警察機關聯繫，防止詐騙集團輕易騙走自身的辛苦錢。