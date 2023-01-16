從娛樂記者轉型成知名YouTuber兼主持人的「關關」關韶文，出道至今已主持過不少大型記者會和活動，他日前參加綜藝節目《小姐不熙娣》，被綜藝天后小S（徐熙娣）和金鐘主持人炎亞綸選為「新生代主持天王」，他開心直呼：「很不可以思議！覺得自己資歷不算深，只是剛好這幾年很願意接受各種挑戰，只要時間配合得上的活動，我都滿願意去。」他更點出現今主持人不只要口條好，更需具備另一特質，「現在大家會需要主持人能自帶人氣，這樣主持人在發文或轉發直播時，就能再多帶進流量和關注度，也代表主持人的責任又更多了。」

談到自認在主持上最大的優勢與魅力，關韶文笑說：「是我的歌聲和笑聲。」分析比起傳統主持人嚴肅和循規蹈矩的主持，他的主持風格更為活潑，以及在訪問時和藝人來賓一起唱歌，訪問起來自然就有「笑果」。不過，他也坦言，可能有些人會認為活潑風格較不適合重要的大場合，但他也能因地制宜，像是在隆重的場合上會把聲音稍微壓地，讓大家更能清楚他想傳達的訊息。

關韶文分享他踏入主持領域的契機，從以前愛看電視、學校社團的主持經驗，到三立電視台《完全娛樂》當記者偶爾拍小單元，這都是奠定主持功力的養分，但最重要的契機點是在當記者時，擔任新節目主持人，「從設計遊戲、寫腳本慢慢耕耘。」隨著節目和主持風格受到越來越多觀眾喜愛，他也開始踏上斜槓人生並突破轉型。

在斜槓與轉型路上並非一帆風順，關韶文透露，一開始兼差當YouTuber，再加上工作通常都忙到晚上十點下班，才能開始拍片、剪片，直到半夜兩、三點，隔天又要繼續上班，「每天要用很多黑眼圈去換更多的時間。」而令他最不安的是，在選擇斜槓的第一年「完全沒有存到錢」，他解釋：「因為要養剪接師，還要買錄影設備、買道具，薪水都花在這裡，沒有賺到錢。」

在經過努力經營打拼下，晉升為「新生代活動主持天王」的他，目前主持活動邀約滿檔，舉凡各類型的記者會、發表會，他也主持過金曲獎現場廣告時段主持、台北時裝周開幕活動、電商節慶活動主持、連鎖飲料店春酒晚會、時尚精品品牌尾牙和紅毯活動、投資理財和創投記者會等。關韶文表示：「任何活動都是很好經驗的累積，我也期待未來不管是訪問更多藝人、素人或是主持活動，都可以有更多火花、更多挑戰，最重要的是活動順利、賓主盡歡。」