毛弟也帶寵物出席活動。（探探提供）

薔薔、孫生、毛弟參加探探寵物日。（探探提供）

薔薔（林嘉凌）嗆辣敢言的直率個性，在綜藝節目與網路上吸引不少死忠粉絲，鮮少人知道她對寵物和平日形象大不同，養了一狗一貓的她，對寵物相當有耐心，日常花費也不手軟，近日她受邀出席交友軟體「探探」的寵物活動日，合體毛弟（邱宇辰）與好友孫生，她也分享自己和寵物的互動過程，透露找男友要先過栗子這關，必須對牠好才行。

身為薔薔好友的孫生，偷偷配合主辦單位，不停在男方面前表示，薔薔和自己見面時打扮更漂亮，鬧得薔薔一氣之下離開活動現場。後來才知道孫生是為了「神秘公益活動」故意惹怒薔薔，看她可以被惹怒幾次，結果最後她在生氣一次罰一千的神祕活動中，最後捐出5000元做愛心給流浪貓狗協會，也為這次的單身狗派對畫龍點睛。

薔薔活動現場被問到，至今花在寵物身上到底有多少？她則回答「難以估計，對寵物從來不手軟，最好的都給牠」，因為要養就要愛牠負責一輩子，牠們也只有我們而已。她在現場也和兩名男性大聊寵物經，因為擁有相同的話題，也讓彼此不尷尬，可以透過寵物讓互動氣氛更熱絡。

交友軟體探探辦線下活動，找來20位狗爸狗媽和薔薔、毛弟邱宇辰、孫生一起參加，薔薔與毛弟也帶自家汪星人出行。薔薔透露「每個對象要對栗子好，我才能接受，當然栗子本身就討喜，如果對方也有寵物也能更拉近雙方關係」。

探探就調查台灣每四個家庭就有一戶養寵物，因此分析出寵物、運動、美食，這三項為時下最流行的破冰話題，這次將線上活動轉移到線下，希望透過萌寵拉近距離，讓線下交友擺脫負擔，不再當單身狗。

探探這次推出了寵物合拍活動，只要上傳與寵物的可愛合照，就可以獲得人像貼紙，根據貼紙找到合適的人群，增加120％的雙向配對成功率，開啟寵物話題，至今已有20萬為用戶參與活動。同時可以增加150％曝光，讓配對機率提升，後續還會推出運動與賞花主題，吸引更多用戶加入。