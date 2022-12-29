7 delivering in the clutch! pic.twitter.com/HKy0NVENlz — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 29, 2022

每當到了關鍵時刻，就是該換籃網當家球星杜蘭特挺身而出了！杜蘭特29日在比賽還剩1分06秒失去平衡投進致勝中距離，幫助籃網以108比107驚險氣走地主老鷹，勇奪10連勝，杜蘭特貢獻26分、16籃板及8助攻的接近大三元數據。

儘管老鷹少了崔楊、卡培拉與杭特3名主力，籃網上半場卻意外處於落後苦追窘境，關鍵是穆雷、柯林斯與傑倫強生3名老鷹球員表現出色，打完上半場，老鷹63比56領先，不過杜蘭特與厄文下半場決定挺身而出，逐漸改變場上局面。

杜蘭特幫助籃網打完前3節，反以83比80超前，厄文則在末節一開始連拿8分，帶動籃網12比2小高潮，可是老鷹回應一波10比0重新追上，甚至打到最後1分20秒追平，幸好杜蘭特最後1分06秒投進中距離，籃網108比106領先。

穆雷最後29.9秒的兩罰中1，幫助老鷹追到只差1分，暫停過後，厄文強投三分沒進，柯林斯搶到防守籃板，老鷹也把最後一擊交給今天手感較佳的穆雷手上處理，結果他在最後0.7秒三分出手沒進，籃網有驚無險把連勝氣勢繼續延續下去。

除了杜蘭特，厄文也幫籃網拿下28分、8助攻與5籃板，克萊斯頓17分、10籃板與6火鍋，米爾斯12分，班西蒙斯10分；老鷹以穆雷24分最高，柯林斯21分、8籃板，歐康烏18分、13籃板，傑倫強生與波達諾維奇各有14分。