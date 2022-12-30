魔術29日跟活塞打到上半場還剩33秒爆發激烈衝突，根據NBA知名記者凱斯史密斯統計，當時至少包括柯爾安森尼、班巴、溫戴爾卡特、蓋瑞哈里斯、凱文哈里斯、漢普頓、法蘭茲華格納與史科菲爾德等8名魔術球員離開自家板凳席跑去助陣，恐怕都將面臨禁賽1場處罰。

雙方衝突爆發主因在於，魔術前鋒莫里茲華格納為了讓球出界，竟在活塞板凳席前方直接把活塞後衛基蘭海斯用力撞出去，當場引發活塞板凳席怒火，莫里茲華格納馬上遭到迪亞洛撞倒，更被基蘭海恩從後面揮拳打到頭部，魔術其他板凳球員自然趕緊跑來助陣。

「泰倫斯羅斯是唯一沒有衝到活塞板凳席的魔術球員，」凱斯史密斯說，「法蘭茲華格納告訴我，儘管大家都很清楚這樣衝往對方板凳席的行為違反規則，但他們只想要保護自己隊友。」這場衝突最後是以莫里茲華格納、迪亞洛與基蘭海斯3人被驅逐出場落幕。

不過這8名衝到活塞板凳席助陣的魔術球員，接下來很可能害得魔術沒人可用，假如這8人真的遭到禁賽，加上率先出手的莫里茲華格納可能被追加禁賽，魔術可能僅剩當時班凱羅、波爾、富爾茲、休士坦等場上球員，以及泰倫斯羅斯可以上場比賽了。