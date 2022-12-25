曾經擔任西甲豪門皇家馬德里總教練的卡佩羅（Fabio Capello），他在2007年便離開了球隊，無緣執教足球天賦極高的C.羅納多（Cristiano Ronaldo），而這位葡萄牙巨星近期深陷低潮，卡佩羅依然落井下石，直批C羅落得如此下場，完全是自作自受。

37歲的C羅來到本賽季，場上的表現呈現下滑狀態，因此遭到曼聯總教練縢哈格（Erik ten Hag）擺在板凳上，C羅對於這決定相當不滿意，甚至一度出現比賽還沒結束就離開球場的離譜舉動，儘管賽後將帥之間進行深入交談，C羅也逐漸獲得了先發機會，不過世界盃前夕接受名主持人摩根（Piers Morgan）訪談，C羅訴說自己遭到曼聯背叛，沒有受到球團高層的尊重，甚至指責隊友不求上進，最終導致雙方走向分道揚鑣的結局。

接受義大利媒體《Corriere della Sera》訪問，卡佩羅認為C羅個性過於傲慢，才導致沒有球隊願意接納他的後果，「對比他在職業賽場獲得的成績，這是很可惜的事。作為一名頂級球員，無法接受被外界質疑很正常，但他太傲慢了，他高調離開了母球隊，卻沒有任何一支隊伍信任他，對於這些俱樂部來說，他就是個累贅。」

C羅本季替曼聯出賽16場，僅攻下3球、2助攻的悽慘成績，他也把這糟糕的狀態帶到了世界盃舞台上，除了靠著12碼進球外沒有任何表現，而8強敗給摩洛哥更是讓C羅情緒崩潰，因為這可能是他最後一次出征世界盃，也為他悲慘的一年劃上句號。