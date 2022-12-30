對美國大型科技股來說，今年很難捱，對亞馬遜而言尤其殘酷。

該電商巨頭正迎來網路泡沫化以來表現最慘烈的一年，今年來，其股價已經下跌51%，創下2000年股價崩跌80%以來最大的年跌幅。在重量級科技股當中，只比特斯拉跌68%和臉書母公司Meta跌66%好一些。

亞馬遜的市值在今年初達到1.7兆美元，但到了年底已經腰斬。該公司在上個月跌出市值1兆美元俱樂部。

周四亞馬遜股價反彈漲2.88%，收在84.18美元，但市值仍只剩8587.75億美元。

亞馬遜的災難主要與經濟和宏觀環境有關，持續飆漲的通膨和不斷上揚的利率促使投資人撤離成長型股票，轉而擁抱高利潤、現金流穩定與高配息的公司股票。還有一些原因也造成亞馬遜投資人大逃亡，像是電子商務在後疫情時代將持續繁榮的期望落空，亞馬遜不得不面對銷售放緩的問題。

亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）坦承該公司為了滿足疫情時期噴發的需求，在人員招聘和倉儲網路的佈建上都衝過頭。自此，該電商巨頭便暫停或放棄一些開設新設施的計畫，並在第二季開始瘦身裁員。

賈西並開始大舉檢討公司的支出，部分項目因而被關閉，也開始凍結員工招聘。上個月亞馬遜展開了該公司歷來規模最大的裁員行動，目標是裁員多達10,000人。

除了電商事業遭逢逆風之外，亞馬遜受投資人寄予厚望的雲端運算部門第三季營收也創下迄今最疲弱的增長。一些分析師已經調降對亞馬遜2023年的展望，稱宏觀經濟的困境仍然存在，以及線上零售與雲端運算事業恐將低迷不振。Evercore ISI分析師Mark Mahaney在日前出具的研究報告中調降對亞馬遜明年營運的預測，將2023年該公司的零售銷售額增長預測從10%下修至6%，並將其雲端事業AWS的全年營收成長預測從26%下修至20%。