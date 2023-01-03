世芯-KY(3661)傳出接獲亞馬遜第二顆晶片訂單，加上去年12月營收表現可期，帶動今(3)日開紅盤股價大漲，漲幅一度逾8.5%，股價最高達855元。

世芯-KY受惠於獲亞馬遜訂單，去年11月營收衝上17.65億元、為單月歷史新高，最新又傳出今年世芯-KY有機會再度取得亞馬遜另一顆晶片的訂單，並於今年下半年放量，消息是否為真，預計最快今年第二季就可以一窺消息是否為真。

法人表示，在亞馬遜訂單的加持下，世芯-KY去年12月營收可望與11月持平或微幅成長，且世芯去年第四季業績將會較第三季大幅成長。先前因世芯-KY在台積電(2330)的投片量下修，加上網路業者裁員潮，引發市場一度傳出世芯遭亞馬遜砍單的消息，但據悉，之所以會減少投片是因為有晶圓存貨，之前因為ABF載板缺貨，導致世芯-KY出貨受限，但在載板供貨增加後，世芯-KY出貨放量無虞。

世芯-KY目前新開案NRE(委託設計)營收以7奈米以下為主，需求維持穩定，且NRE營收動能可維持至2023年，Turnkey(量產)方面受惠ABF載板供應商增加，解決缺料問題，有助營收增長以及評價提升，目前看來世芯-KY在2023年營收可望維持成長態勢。