中國在1月8日周日開放國門，據韓媒報導，南韓直飛中國的航班機票幾乎銷售一空。

報導指出，周日從仁川國際機場直飛中國的六個航班機位供不應求，而截至本月底，南韓主要航空公司飛往中國的航班幾乎已班班客滿。報導更指出，仁川飛北京的機票價格比去年貴了數倍，目前喊到約1萬元人民幣。

此外，中國也開始恢復出境旅遊，雖然日本、南韓、北韓、台灣、美國、馬來西亞、印度、義大利、英法德和西班牙等全球20多個國家緊急收緊邊境防疫措施，以防國內疫情大爆發的中國可能將全球疫情打回三年前，但也有多個國家，尤其是東南亞國家，正摩拳擦掌準備迎接睽違已久的陸客潮。

柬埔寨旅遊大臣童昆日前表示，中國恢復出國旅遊有利於柬埔寨和全球觀光業，並強調該國歡迎中國遊客與中國投資人。

根據聯合國世界旅遊組織的數據，在新冠疫情爆發之前，中國是全球最主要的出境旅遊消費國之一。

根據攜程的數據，截至1月5日止，中國春節7天假期的海外旅遊訂單較去年同期暴增540%，平均訂單價格較去年同期上揚32%。其中，前往澳洲墨爾本旅遊的訂單額年增逾50倍，去泰國曼谷的旅行訂單成長逾10倍。

泰國雖然歡迎陸客到來，但也推出配套措施，包括自1月9日起，18歲以上的旅客入境泰國前必須出示完整接種疫苗證明，並強調新的管制措施對所有入境的外國旅客一視同仁。泰國看好今年將迎來500萬名中國遊客，儘管和2019年疫情爆發前相比不到一半人數。