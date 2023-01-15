不讓傳統中式年菜專美於前，開展餐飲集團宣布旗下美式連鎖餐廳TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse即日起至2月6日，推出適合雙人、四人新春套餐，餐點豐富且多元。點購套餐即分別贈送TGI FRIDAYS獨家春聯磁鐵與Texas Roadhouse限定紅包袋。

對外出用餐仍有疑慮的消費者，TGI FRIDAYS也推出「好運兔YOU」美式外帶年菜，集結雙醬炭烤豬肋排、帕米森雞肉酥餅、香辣泰國雞肉麵等多道人氣佳餚，以加大份量的單點形式販售，550元起就能讓輕鬆加菜，省去在家圍爐的一大煩惱，預購外帶年菜滿1,500元還能獲得設計環保提袋。開展餐飲集團表示，春節期間雙品牌不打烊，無論內用還是外帶都有創意的新選擇。

TGI FRIDAYS今年推出「好運兔YOU」美式外帶年菜，挑選出最高人氣且適合多人分享的佳餚做為外帶年菜規劃，炭烤豬肋排、加勒比海海鮮飯、香辣泰國雞肉麵、帕米森雞肉酥餅、田納西芝麻雞柳及雞翅，饕客們最喜愛的明星餐點，通通都可以外帶至年菜桌上享用。除此，為滿足年節期間多人團聚的需求，今年TGI FRIDAYS特別以加大份量的單點形式販售，每道餐點皆為3至4人份，適合多人分享，無論團圓飯或拜年加菜都相當便利。此次外帶年菜也提供預購優惠，550元起就可享用到經典美式餐點，外帶年菜消費滿1,500元還可獲得品牌設計環保提袋乙個。即日起開放預購至1月18日，提貨日為1月19日至1月24日，方便民眾能從年前提貨至初三，輕鬆外帶免下廚，將熱菜帶回家立即品嚐。

春節假期出門想吃點不一樣消費者，TGI FRIDAYS也推出適合全家大小一起圍爐的好選擇，自即日起至2月6日止提供「好運兔YOU」新春套餐，雙人餐2,199元、四人餐4,099元，從湯品、開胃菜、沙拉、豬肋排、主餐、甜點、調飲等，通通吃得到。過年期間也可以美式料理來團聚，邀請親朋好友們一同到美式餐廳享受充滿新意的年節大餐。活動期間點購「好運兔YOU」新春套餐還贈送TGI FRIDAYS獨家春聯磁鐵一組，希望藉由有趣的年節小物為民眾增添年味。

迎接2023年農曆春節連假，Texas Roadhouse德州鮮切牛排即日起至2月6日推出「福兔迎春新年歡聚雙人／四人套餐」，售價分別為2,400元和4,480元，大份量的手工鮮切低溫熟成牛排與各式排餐讓年菜不再墨守成規，搭配經典原味瑪格莉特冰沙、香軟手工麵包與多樣的鮮製配菜，非常適合想來點西式風味年菜的消費者。凡點購新年餐，還可加價200元將12盎司肋眼牛排升級為16盎司，或加價100元將8盎司火烤德州牛排升級為11盎司，百元即可升級大份量牛排，CP值爆表。活動期間點購新年套餐，即贈送品牌限定紅包袋一組（5入）。