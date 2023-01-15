外媒報導，東非國家烏干達已經終止了與中國大陸公司關於修建從烏干達到肯亞邊境的鐵路協議，並正在考慮與土耳其達成新的協議。烏方表示，做出這一決定的原因是中方不願投資該項目。

路透報導，2015年，烏干達與中國港灣工程有限公司簽訂了設計和建造符合國際標準的標準軌距鐵路合約，取代在該地使用的窄軌鐵路。根據項目，該鐵路全長273公里，估計耗資22億美元，將從烏國首都坎帕拉（Kampala）延伸到與肯亞的邊境。該鐵路預計會與肯亞特種軌距鐵路相連，並通往面向印度洋的蒙巴薩港（Mombasa）。

烏干達交通部的高級官員指出，烏方對中國大陸不願投資該項目感到失望，目前正在考慮將土耳其公司Yapi Merkezi作為該項目的主要投標人。他直言，根據契約，中方的主要義務之一是幫助烏干達為該項目融資，「但他們實際上並沒有這樣做」。

該高級官員補充說，烏干達已於去年12月發出終止合約的正式通知，並未收到中國港灣工程有限公司代表的任何反對意見。

報導指出，此前烏干達代表團考察了坦尚尼亞在建、全長1219公里的標準軌距鐵路，土耳其公司Yapi Merkezi參與了該項目的建設。訪問結束時，代表團對所取得的成果給予積極評價。