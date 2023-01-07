1月12日的台積電法說會絕對是加權指數能不能守住季線支撐的關鍵，在去年第三季法說會上，總裁魏哲家預期供應鏈庫存要到2023年上半年才回到健康水準。

當時中國的動態清零政策還沒退場，如今中國動態清「陰」的速度之快，估計三月兩會結束後，第一波疫情高峰就差不多開始降溫，參考中國綜合採購經理人指數連續三個月低於榮枯線50以下，估計最快五月才會重返榮枯線50以上，因此日前媒體正面看待台積電今年資本支出可望逼近400億美元(380-390億美元)，再創歷史新高，年增率5.6~8.3%。

外資看淡今年台積電成長力道

事實上，在台積電三年千億美元資本支出計畫裡，2021年佔300億美元，2022年為360億美元，如果2023年最後資本支出是400億美元的話，合計共1060億美元，算是符合原先台積電的規劃。

只是2021年因應供應鏈瓶頸的重複下單與2022年突如其來的上海封城，讓台積電2022年原先預估的400-440億美元資本支出下調10~18%，這落差成了外資看淡今年台積電業績成長力道的關鍵因子。

花旗環球證券半導體產業分析師陳佳儀指出，自2022年下半年以來，PC與智慧手機的訂單就相當低迷，進入2023年，因消費者需求依然委靡不振，去庫存、降規格的趨勢仍在延續，絲毫不見客戶回補庫存跡象。

Android陣營智慧手機需求持續低落，蘋果也將進入新舊機款交接的淡季，花旗環球示警，台積電營收、獲利恐自第二季起轉為年減，預期2023年營收、獲利各將衰退5%與15%，要等到第四季由三奈米製程放量重新驅動年增率成長，2024年因三奈米製程量產改善產品組合，屆時獲利將強勁彈升30%以上。

連續三年第一季股價下跌

站在財務的角度，2022年的台積電估計不會有令人興奮的消息，投資人想知道的是，股價具有領先一季度到半年業績面的價格發現功能，那麼現在的股價反映到哪個階段了？

從2020年COVID-19疫情爆發以來，台積電的股價在第一季都是由高點往下修正，例如2020年一月從346元高點跌到235.5元低點，跌幅近-32%，2021年一月從679元高點跌到518元低點，跌幅達-23.71%，2022年一月從688元高點直直落到第三季，如果僅計算到第一季的555元低點，跌幅達-19.33%，連續三年的第一季台積電都是下跌，那麼2023年的第一季會歷史重演嗎？

筆者認為機會不大，從先進製程的角度來看，2020年貢獻台積電營收的主力是七奈米，營收佔比約33%，但市場開始提前反映五奈米的利多，於是股價一口氣從235.5元低點衝上隔年一月的679元高點，漲幅達1.88倍。

預估年內股價區間大震盪

現在回頭看，當時歐美遭到疫情衝擊，台灣擋下COVID-19第一波攻擊，受惠轉單效應的激勵，股民反應過於熱情，股價有預先透支2021年的五奈米貢獻的利多，果然到了2021年主要營收貢獻來源是五奈米，全年預估貢獻超過2300億元，營收佔比約14.55%，但台積電的股價在年初見到679元高點之後，年內就不再創新高，明顯平衡前一年超漲透支的漲幅。

到了2022年一月見到688高點後的直直落，其實就是提前反映三奈米的量產進度較原先預期來得推遲，從這個角度來看花旗環球的預警，吻合股價領先三個月到半年業績面的下跌，所以2023年的台積電還會重演過去三年第一季下跌的模式嗎？筆者認為機會不大。推測當下台積電股價處在大Ｂ波反彈的B-2，年內屬於區間大震盪走勢。

台積電宣告三奈米量產暨擴廠

既然先進製程是台積電致勝的絕招，因此業界普遍認為台積電沒必要因短期庫存調整就在資本支出上踩煞車，特別是三星已經搶先官宣三奈米量產的消息，儘管三星沒有對外告知三奈米的良率，但不可否認的是三星將為輝達、高通、IBM、百度等多家客戶生產三奈米晶片，預估最快在2024年開始供應產品。

因此鮮少舉辦大型公開活動的台積電在2022年12月29日舉行三奈米量產暨擴廠典禮，大張旗鼓的背後用意當然是希望在近十年半導體市況最低迷之際，壯大聲勢以化解市場對三奈米良率不佳雜音，董事長劉德音表示目前三奈米良率與五奈米量產時的同期相當，已大量生產。

有媒體報導指出，半導體專家研究保守估計，三奈米良率約落在60~70%左右，另有跨國產業分析師則估75~80%。

大廠表態讓台積電代工三奈米

過去一年多來，台積電三奈米良率拉升難度飆升，為此已不斷修正三奈米藍圖，且劃分出N3、N3E等多個三奈米家族版本，由於半導體景氣下滑，蘋果與英特爾等客戶新品計畫改變，三奈米在去年第四季出貨片數極少，今年第一季出貨量略為拉升，要到第二季後才會在蘋果的iPhone 15新機拉貨下開始逐月緩增。

三星雖然在去年六月宣布成功量產三奈米晶片，但據傳三奈米的良率竟然只有約10~20%，以至於高通下一代驍龍8 Gen 3大部分訂單將給台積電代工。

目前包括蘋果、輝達、英特爾、AMD、高通、聯發科都表達了讓台積電代工三奈米晶片的意願，如果三星繼續受困於良率問題的話，未來台積電三奈米量產首年開始，每年貢獻的營收都會大於同期的五奈米，預估五年內三奈米應用在超級電腦、雲端、數據中心、高速網路、移動設備，以及元宇宙的AR/VR等終端產品的產值預估達1.5兆美元。

封關日前外資台指期逢高減碼

經過1月3~4日兩天的股市交易，隨著加權指數的上漲，外資在台指期留倉的萬餘口多單逐步逢高減碼，估計在1月17日封關日之前，會維持現貨小幅減碼、台指期逢高獲利了結的狀態，迎戰一月底、二月初的FOMC利率決策會議。

投信開始回補高價IC設計族群，倒是跟外資的動向相左，其中世芯-KY與聯發科應該是看好中國重新開放後的消費力，暫停供貨陸企的家登也在買進名單裡，此外寶鋼喊漲帶動中鋼的後勢看俏，鎳價上漲的華新雖然當沖客多，但投信也買帳。

比較具有第一季底作帳黑馬股姿態的聯詠、瑞鼎、技嘉、華擎、天鈺、金居、中興電、華城等，大多已經具備技術面底部型態條件，估計第一季的走勢漲多跌少，可追蹤。

至於外資押寶的中租-KY、樺漢、大樹、祥碩、宏達電、寶雅與富邦媒等，走勢大多處在築底成功的關鍵期，需要更多一點時間的來回震盪測試。外資與投信共同賣出的載板族群，還需要多些時間觀察追蹤。

本文作者：洪寶山

(本文摘自《理財周刊1167期》)