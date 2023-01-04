亞馬遜公司周二宣布已經與某些銀行達成協議，將取得80億美元無擔保貸款。

這筆定期貸款將在364天後到期，屆時可選擇再展期364天，所得款項將用於公司的一般用途。

亞馬遜發言人表示，考量宏觀經濟情勢不明，過去幾個月來，亞馬遜使用不同的融資方案來支應資本支出、債務償還、收購交易與營運資金需求。

該電商巨頭一直在為經濟增長放緩做準備。通膨飆漲迫使企業和消費者削減開支，再加上強勢美元造成的衝擊，去年亞馬遜股價大跌約50%。

此前，該公司宣布將在2023年初裁員，但沒有具體說明裁員人數。消息人士透露，亞馬遜的目標是裁掉約10,000人。

截至去年第三季底，亞馬遜持有之的現金與約當現金約為350億美元，而長期債務約為590億美元。

亞馬遜表示，多倫多道明銀行為這筆聯貸協議的管理行（administrative agent），而參貸行包括星展銀行和瑞穗銀行等。