台中市政府警察局大甲警分局，因應農曆節將至，金融機構易成為歹徒覬覦的目標，發生強盜、搶奪等犯罪；警方為宣示防制強盜、搶奪案件的決心；特於近日與大甲區新光銀行合拍一部「春節防搶」衛教宣導短片，由分局長吳燕山親自指揮同仁一起出動，展開防搶演練，以降低犯罪發生率。

大甲警分局近日與大甲區新光銀行，合拍一部「春節防搶」衛教宣導短片，由分局長吳燕山親自指揮同仁一起出動，展開防搶演練，以降低犯罪發生率。(警方提供)

警方指出，大甲警分局歷年以查緝毒品、槍械、詐欺、掃蕩不良幫派等案件為主軸，另到各單位進行相關交通安全、防制酒駕、防搶、防詐、反毒等宣導，以維護轄區社會治安，讓民眾住的安心、過的順心。分局並演練過程剪輯成短片上傳粉絲頁，供民眾觀看以加強防搶的意識，深獲肯定。

大甲警分局近日與大甲區新光銀行，合拍一部「春節防搶」衛教宣導短片，由分局長吳燕山親自指揮同仁一起出動，展開防搶演練，以降低犯罪發生率。(警方提供)

大甲警分局長吳燕山說，年關將至，提醒民眾至臨櫃存取大筆款項時，可撥打110或各轄區派出所電話預約護鈔，安排警力到場協助，讓大筆金額順利發放到員工或親友手上，開心過新年。

吳燕山另提醒行員，如遇民眾至臨櫃匯款或提領大筆金額，行員務必實施關懷提問，必要時通知轄區派出所派員前往協助，以有效阻斷民眾遭詐騙的可能，警民協力創造治安平穩的居住環境。