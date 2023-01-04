亞馬遜周二（3日）申報文件指出，已與特定借貸者達成80億美元的未擔保貸款的協議。

此次貸款期限為364天，預計2024年1月3日到期，但仍保有再延長364天的選項，籌得的資金將用於一般企業用途。

亞馬遜發言人表示，「有鑑於當前宏觀經濟環境不明，過去幾個月我們使用不同的籌資選擇以支持資本支出、債務償還、收購以及運作資本所需。」

截至去年9月30日止的第三季，這家電商巨擘擁有350億美元的現金與約當現金，約有590億美元的長期債務。