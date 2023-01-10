新聞網站《Semafor》周一援引知情人士報導，微軟公司有意向ChatGPT母公司OpenAI投資100億美元，雙方已經展開協商。

消息人士表示，這筆資金也包括來自其他創投公司的投資，對OpenAI的估值可望達到290億美元。

特斯拉執行長馬斯克曾是OpenAI的共同創辦人，但之後因利益衝突而退出了這家在2015年成立的人工智慧（AI）科技公司，之後由其合夥人Sam Altman獨挑大樑，在其領導下，OpenAI開發的聊天機器人ChatGPT在去年11月30日展開免費公測。ChatGPT一鳴驚人，也使ChatGPT成為當今最具身價的新創公司之一。

此前即有消息傳出，微軟希望將OpenAI的人工智慧技術與Word、Outlook、Powerpoint等應用程式進行整合，為Office用戶提供編寫文本的新方式。據悉，早在2019年，微軟就曾向OpenAI投資10億美元。

外媒此前報導，OpenAI正在尋找新一輪融資，擬以要約收購的方式出售至少3億美元股票。