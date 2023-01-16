警方為避免春節期間，詐騙集團利用假日為非作歹，北市刑警大隊根據大數據分析，以過去3年，在春節期間最常見的前3類型的手法，第一名是投資詐欺、第二名則是購物詐欺、第三名則是假網路拍賣，受理件數分別是197次、173次、97次，並提醒民眾在家過節、滑手機、逛網拍，要留意詐騙話術，切勿聽信歹徒指示匯款或投資。

北市刑警大隊表示，春節期間最常見的事投資詐欺，手法多以網路假交友結合，先以俊男美女之用戶接近被害人，取得其信任後再謊稱有利潤高的投資事業，假借「一起賺大錢」的名義詐取被害人之金錢。

再者是，過年期間與他人合購商品或欲購買來路不明的貨物，以話術迫使被害人先行付款，取得款項後便不知去向、無法聯繫，或以推託之詞避不見面。

最後，常與解除分期付款案件結合，詐騙集團竄改來電號碼，冒充客服及銀行人員，謊稱該筆交易被誤設為連續扣款，要求民眾操作ATM，利用民眾恐慌的心理狀態，趁機詐取金錢。

近2年，北市車手提領數由前年的603筆上升到913筆，分析原因為全球經濟不景氣，失業率升高而被詐騙集團利用。面對詐騙手法不斷推陳出新、車手提領數上升，北市警方針對高發路段、時間之熱點落實巡守，編排彈性、機動性勤務方式，最重要是針對行跡可疑人士主動盤查，運用科技工具輔助查緝車手，加以嚇阻車手前來本市提領。