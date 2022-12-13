2022年卡達世足進入最後階段，四強賽將在14日凌晨3點登場，首戰由阿根廷卯上克羅埃西亞，台灣運彩透露，目前世界盃累計銷售已經達76億，超越2018年的總銷售70億。

最後四強分別是阿根廷、克羅埃西亞、法國及摩洛哥，台灣運彩表示，八強淘汰賽，以巴西對戰克羅埃西亞一役銷售4.3億最高，預期最終四場賽事銷售熱度會持續上升。

台灣運彩也公開最新賠率，14日凌晨三點的克羅埃西亞對阿根廷之戰，不讓分賠率：克羅埃西亞3.50倍、和局3.10倍、阿根廷1.65倍。15日凌晨三點，摩洛哥對壘上屆冠軍法國，不讓分賠率：摩洛哥5.25倍、和局3.60倍、法國1.35倍。

台灣運彩表示，以這兩場賽事的不讓分賠率來看，阿根廷及法國最有機會拿下冠軍賽入場門票。

自從巴西出局後，2022世界盃冠軍投注也有大幅度的調整，法國看好有機會連莊賠率1.70倍、阿根廷2.25倍居次、克羅埃西亞6.50倍、摩洛哥8.00倍。

目前「金球獎得主」、「金靴獎得主」法國的姆巴佩和阿根廷的梅西都有機會競爭這兩個獎項，「金手套獎得主」則由克羅埃西亞門神利瓦科維奇最被看好。