39歲老將佩佩(右)頭槌破門，寫下葡萄牙隊史最老進球紀錄。(路透)

葛瑞洛錦上添花，踢進葡萄牙全場第4球，徹底擊垮瑞士軍心。(路透)

雖然C.羅納多從先發降為替補，但「五盾軍團」面對「十字軍團」瑞士的攻擊火力反而更加兇猛，21歲小將G.拉莫斯上演「帽子戲法」，加上39歲老將佩佩、葛瑞洛與李奧也建功，葡萄牙6比1輕鬆剿滅瑞士，相隔16年之後再次重溫8強夢，接下來將在10日晚上11點與摩洛哥爭奪4強門票。

葡萄牙和瑞士可說是老對手了，雙方過去交手25次，以防守見長的瑞士取得11勝9敗5和對戰優勢，尤其是今年6月的友誼賽更是1比0獲勝，近況比葡萄牙來得出色。

然而球是圓的，葡萄牙開賽後就攻勢不斷，首次入選國家隊的拉莫斯，小組賽也只替補上場10分鐘而已，今天是他本屆第一次獲得先發上陣機會，初生之犢不畏虎，第17分踢進幾乎死角進球首開紀錄；佩佩在第33分鐘攻進國家隊第8球，葡萄牙上半場2比0領先。

下半場葡萄牙沒有放慢攻擊腳步，第51分鐘拉莫斯接獲隊友傳球起腳破門，4分鐘之後葛瑞洛射門，只見球穿過瑞士守門員索默的胯下進網，葡萄牙4比0擴大領先優勢。

瑞士中場大將阿坎吉在第58分鐘殺入禁區左下方，左腳破門，總算挽回一些顏面。

第67分鐘葡萄牙攻勢再起，拉莫斯接獲隊友的橫傳球，在索默的面前輕鬆將球挑進球門，個人獨進3球，成為本屆第一位上演「帽子戲法」的球員，葡萄牙也將領先擴大至5比1。

第73分鐘葡萄牙一口氣換了3人，C羅滿帶笑容的上場，佩佩也將隊長徽章交給C羅，全場最亮眼的拉莫斯則接受滿場球迷的歡呼聲中功成身退。

傷停補時第2分鐘，替補上場的李奧趁著瑞士後防洞門大開之際，踢進本屆個人第2球，葡萄牙豪不費吹灰之力6比1大贏瑞士。

效力於葡萄牙聯賽本菲卡的拉莫斯，聯賽鋒芒畢露，11場射進9球，歐冠比賽10場進5球，被視為C羅的接班人，此役讓全世界球迷看到他的精湛球技，也擄獲了全葡萄牙球迷的心。