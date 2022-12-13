阿根廷梅西（Lionel Messi）、克羅埃西亞「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）兩人2006年首次在國際賽交手，那年莫德里奇21歲，他是初次在國家隊亮相，就幫助球隊以3比2獲勝。但是該年不滿20歲的梅西1傳1射展現精湛球技，攻進自己在國家隊的首顆進球。

16年之後，今年確定是兩人在世足的「最後一舞」，莫德里奇賽前說：「阿根廷是優秀的球隊，我並不打算只對付1個球員，當然梅西是非常重要、也是他們的最佳球員，我們將很難阻擋他，但我們都準備好了。」

上屆世足賽克羅埃西亞摘得亞軍（決賽敗給法國），莫德里奇該年在職業足壇表現傑出而勇奪金球獎，終結阿根廷梅西、葡萄牙C.羅納多（Cristiano Ronaldo）統治10年的「梅羅時代」。莫德里奇當時還自嘲：「我很高興他們終於給別人機會了。」

莫德里奇既然能在金球獎拉下梅羅二人，他當然也不畏懼阿根廷，「這很正常，大家總是看好強國。我們是個沒人垂青的小國（390萬人口），我們不介意成為被看衰的一方，這種外界的東西我們無法控制，我們能做的就是全力以赴。」

雖然PK戰有很大運氣成分，但老天似乎總是比較眷顧克羅埃西亞，16強PK踢走日本時，莫德里奇並未參加PK戰。他坦承只在旁邊觀戰非常焦慮，還是自己能上場參與更好，就像擊敗巴西的8強戰那樣。