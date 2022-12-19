法國球迷在街上丟擲信號彈。（路透）

西班牙馬德里警方持棍驅離阿根廷球迷。（美聯社）

阿根廷布宜諾艾利斯街頭的警民混戰。（美聯社）

世足賽終於在19日落幕，期間讓多少球迷雀躍與心碎，這次終於輪到法國球迷崩潰了。決賽遭到阿根廷擊敗之後，法國政府出動14000名警力維持各地秩序，著名的巴黎香榭麗舍大道也成為警民衝突地之一，警方大喝「轉過身去」同時以水柱、催淚瓦斯反擊抓狂球迷的信號彈。

巴黎警方在前一次的暴動（法國戰勝摩洛哥）逮捕上百人，還有一名14歲少年喪命，因此十分關注這次的決賽戰況。諷刺的是克羅埃西亞只拿下季軍，他們街上的球迷歡欣鼓舞（因為踢贏季軍戰），拿下亞軍的法國隊則是因為輸掉冠軍戰而讓球迷崩潰，巴黎、里昂、尼斯各地估計有數萬人上街怒吼。混亂中鎮暴警察保持隊形，列陣驅趕憤怒的球迷。

為了發洩怒氣，球迷另一個常見的行為是攔下街邊無辜的車輛，投擲石塊攻擊，受到驚嚇的車主只能加速或急轉彎逃走，上次導致一名無辜少年被輾斃。

La BRAV dans ses œuvres. Visiblement, personne n’a le droit de rester sur les Champs-Elysées, tout le monde doit quitter les lieux et en courant, sous peine de prendre un coup de bouclier. #WorldCupFinal #ArgentinaVsFrance #FRAARG #WorldCup pic.twitter.com/XElAjaYbJi — AB7 Média (@Ab7Media) December 18, 2022

另外在西班牙首都馬德里，當地的阿根廷球迷上街慶祝，佔領了市中心廣場。但是他們的派對沒有持續太久，遭到西班牙警方衝入持警棍毆打。

法國、阿根廷雙方都有不少情緒失控的球迷，畢竟決賽的戰況扣人心弦，阿根廷上半場2比0領先，法國在正規賽結束前10分鐘連進兩球追平。當時已有法國球迷在街頭點燃煙火慶祝，結果雙方又在延長賽各進1球，兩度追平的法國士氣高昂卻敗於PK戰，球迷的憤怒和失望也可想而知。