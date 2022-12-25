Lionel Messi hugging Antonia Farías, cook of Argentina National Team. ❤️



pic.twitter.com/rdvS8SZYtZ — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 20, 2022

阿根廷在世足決賽獲勝之後，隊長梅西（Lionel Messi）在場內閒晃，被一位身穿阿根廷球衣的女子從身後拉住，梅西轉頭一看，立即張開雙臂與她相擁，可以看見她的情緒十分激動。當時一些媒體誤植為「梅西的母親」，但梅西媽身材苗條，那名女子明顯比較豐滿。

早先有球迷指正這位神秘女子不是梅西媽，甚至不是梅西的家人，而是阿根廷國家隊的廚師。梅西的母親決賽當日也在觀眾席看球，和梅西的妻兒在一起。外媒重新查證之後，確認她是法利亞絲（Antonia Farias），阿根廷長年雇用的廚師。

法利亞絲過去與阿根廷共患難，陪伴在世足屢敗屢戰的梅西，共同見證阿根廷摘下美洲盃冠軍，以及在今年「南美-歐洲冠軍盃」以3比0戰勝歐洲冠軍義大利。上屆梅西在世足賽期間慶生（6月24日），派對的糕點也是法利亞絲幫梅西製作。

決賽當日梅西、法利亞絲兩人相擁的溫馨鏡頭一直為球迷津津樂道，觀看次數突破千萬。法利亞絲被球迷稱讚「守護了阿根廷球員」，畢竟現在仍有傳言巴西前鋒羅納多（Ronaldo Nazario）在1998年世足決賽是因為食物中毒而引發身體不適。