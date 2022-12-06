克羅埃西亞在世界杯足球賽16強賽碰上日本，兩隊正規賽踢完戰成1比1，進行30分鐘延長賽仍難分勝負，最終在本屆首場PK大戰靠著「門神」李瓦柯維奇（Dominik Livakovic）神勇擋下3球，「格子軍團」PK大戰以3比1勝出。

李瓦柯維奇成為「格子軍團」能夠挺進8強的最大功臣，他在PK大戰中擋下3球，成為世足史上第3位能撲救3球的門將。但他上屆首度出征世足卻從未上場過，本屆再戰卻化身「克國門神」，更在16強有精彩表現，也讓他直呼：「這是我一生中最棒的比賽。」

現年27歲的李瓦柯維奇現效力克羅埃西亞甲級聯賽球隊，年薪78萬英鎊，他從6歲開始接觸足球，並在第2次訓練就決定要當門將，家人也十分支持他。

有趣的事，出生在受過高等教育的家庭中，包含爺爺是醫師，父母則分別是工程師及英文教師，李瓦柯維奇卻堅持走運動這條路，學歷也僅有高中畢業。不過，家人從未反對他的足球夢，尤其喜歡打籃球的爺爺更是他最大後盾。

李瓦柯維奇說：「他教會我很多人生道理，要我把謙遜擺在第一位，這也是我到今天始終保持的人生觀。」從上屆世足1秒都未出賽到現在成為克國「門神」，他也認為這非常戲劇性，「這感覺很棒！這是我這輩子最棒的比賽，也是生涯中最喜歡的時刻之一。」