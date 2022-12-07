世界盃足球賽8強出爐，18日的世足冠軍戰直播派對將在板橋第一運動場登場，直播派對包含「親子趴踢Goal」、「星光趴踢Goal」及「運動趴踢Goal」三大主題活動，新北市政府今年更攜手遠東集團分別於愛買南雅店及三重店2個副場地同步進行冠軍戰直播。

新北市長侯友宜、遠東SOGO百貨董事長黃晴雯及華視總經理藍宜楨今在新北市政府大廳共同啟動冠軍之夜系列活動，侯友宜表示，相信大家都很關心冠軍是哪一隊？透過直播方式與大家分享足球比賽的緊張刺激，希望大家能度過一個開心的晚上，當晚板橋第一運動場除直播，還有演唱會，場地並鄰近新北歡樂耶誕，歡迎大家來走走。

至有無支持球隊？侯友宜說，他很足球喜歡，但最近很忙，沒辦法看完一場完整球賽，多是透過新聞轉播看到最精彩片段，認為體力就是國力，亞洲很多國家今年都有進入16強，表現得很好，相信台灣也能做得到。

「新北趴踢Goal華視世足冠軍之夜」由華視負責執行與轉播，華視總經理藍宜楨表示，2018年華視曾前進凱道，與5000位球迷在世足決賽同歡。今年很開心和新北市政府共同打造更高規格的世足冠軍之夜直播活動，華視秉持著服務體育球迷的精神，連續兩年轉播MLB和兩屆世足賽，邀請所有球迷18日一起到「板橋第一運動場」體驗在星空下看球賽的樂趣。

而為滿足廣大球迷願望，今年除選在板橋第一運動場辦理「冠軍之夜直播派對」還加碼愛買南雅店及三重店2個副場地，遠東SOGO百貨董事長黃晴雯強調，台灣在這次世足賽並沒有缺席，世足賽有西班牙、阿根廷等9支隊伍身披遠東新世紀製造的戰袍，呼應遠東集團認真、創新的精神！

體育處補充，「新北趴踢Goal華視世足冠軍之夜」三大主題活動，包含魔術表演、FKZ花式足球親子互動教學、YOYO一起瘋足球的「親子趴踢Goal」；由新北國王啦啦隊、新北中纖啦啦隊、吳霏、婁峻碩、陳芳語、蕭秉治等陣容領軍的「星光趴踢Goal」及冠軍戰賽前分析、冠軍預測的「運動趴踢Goal」。

同時搭配胖卡車、運動體驗等超過30個吃喝玩樂攤位。還有4K電視機、Switch健身環大冒險及Apple系列等專屬現場金盃預測好禮；配合跨夜狂歡，現場送出世界盃紀念迷你足球，越到勝負分曉時刻，紀念迷你足球送越多，更多詳細資訊請隨時鎖定「新北運動聚點」粉絲團。